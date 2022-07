Spal scatenata sul mercato: due colpi in entrata

Non solo campo, dove ieri la Spal ha vinto agevolmente in amichevole contro la Rappresentativa Alto Adige per 15-0. Anche il mercato inizia a farsi scottante. La formazione di Ferrara, sotto la guida sapiente del patron Tacopina, ha intenzione di imbastire una squadra di livello per fare bene nel campionato cadetto. Questa settimana potrebbe essere decisiva per alcuni colpi in entrata.