SPAL, Scibilia: “Tacopina mai socio di Pelligra a Catania”

Il Catania è passato nelle mani dell'imprenditore australiano Ross Pelligra, una operazione che ha avuto anche il placet di Joe Tacopina, presidente della Spal che nei prossimi giorni incontrerà l'imprenditore australiano. A riguardo si è detto e scritto che in futuro l'avvocato italoamericano possa tornare alla carica per rilevare il Catania dopo averci provato prima del fallimento del sodalizio rossazzurro. Il consulente di Joe Tacopina, Dante Scibilia intervenuto ai microfoni di Unica Sport, ha smentito le voci di un possibile coinvolgimento del presidente del club di Ferrara a Catania, come socio di Ross Pelligra. "Joe lo sento tutti i giorni ed è felice che il Catania sia stato rilevato da Pelligra. Era rimasto molto dispiaciuto per come era finita la storia col Catania. Lui era convinto di poter salvare i rossazzurri, nonostante il mio scetticismo dato i numeri. Ha messo tanti soldi nonostante qualcuno dice il contrario e anzi vorrebbero che ne mettesse altri. Come si suol dire, oltre il danno la beffa. Se ritornerà al Catania con Pelligra? Lo escludo categoricamente, si è impegnato con Ferrara e gli impegni si mantengono. Sicuramente c'è un canale privilegiato tra le due società, magari si troveranno delle strade comuni".