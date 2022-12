Spal, Servidei: “Servono rinforzi ma De Rossi scelta giusta. Sui giovani però…”

L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Cristian Servidei ha vestito la maglia della Spal in diverse stagioni e infatti è molto legato ai colori biancazzurri. Ai microfoni di Itasportpress.it l’ex difensore ha detto la sua sulla squadra di Daniele De Rossi che si trova in difficoltà in classifica occupando in Serie B il diciassettesimo posto: “Per come la vedo io la squadra è inferiore ad altre compagini del torneo cadetto ma è un problema di qualità in alcuni ruoli fermo restando che la scossa con l'arrivo di De Rossi non c'è stata. I giocatori forti in alcuni ruoli importanti ci sono e mi riferisco a Esposito a centrocampo, al reparto avanzato con La Mantia e Moncini anche se i due attaccanti sono doppioni e servirebbe una seconda punta tipo Aramu o Antenucci, elementi che creerebbero più spazi e più movimento con al fianco uno tra La Mantia e Moncini che sono forti ma anche molto statici.

I giovani "La società ha lavorato bene magari doveva completare l’organico facendo uno sforzo in più -sottolinea Servidei-. Bisogna alzare il livello in quello che è il contorno della squadra visto che i punti cardine sono coperti bene. Non capisco poi perchè si investe nei convitti e nelle strutture per potenziare il settore giovanile ma poi si prendono i giovani da altre squadre. Meglio puntare su quelli che crescono nel vivaio estense e lanciarli in prima squadra. I soldi sono investiti e bene ma allora è meglio farli giocare questi ragazzi. Nulla contro calciatori arrivati a Ferrara da altri settori giovanili come Rauti che sono buoni elementi, ma non dei fenomeni, allora piuttosto che far giocare questi, mi occuperei del mio vivaio".

Il patron "Tacopina ha scelto bene e c’è una logica nel suo lavoro a Ferrara -continua Servidei-. Ha preso De Rossi che voleva mettersi in gioco e ritengo che la scelta è giusta sia di Tacopina che di De Rossi che ha accettato la panchina estense. Mi auguro che la dirigenza abbia parlato di mercato con Daniele e che a gennaio rinforzino adeguatamente l’organico per puntare alla salvezza. Tacopina in Italia ha fatto bene e sta continuando su questa scia anche a Ferrara. Con i giusti rinforzi a gennaio la squadra si riprenderà in campionato, certo sarebbe bello lanciare in prima squadra un giovane del vivaio non solo per il club ma anche per la città”.