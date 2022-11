Spal, servono i gol dei centrocampisti: De Rossi può cambiare

Nel match di sabato contro la Ternana la Spal ha portato a casa un buon punto in trasferta contro un avversario non facile da affrontare. La squadra di De Rossi ha dato prova di potersela giocare, ma la cosa che è mancata maggiormente è l'apporto offensivo. La fase difensiva è migliorata decisamente rispetto alla situazione iniziale e dunque il fondamentale da accrescere è quello in fase realizzativa.

Al "Liberati" si è registrata anche una ulteriore crescita sul piano della capacità di stare in campo e di manovrare. Meglio è andata anche in tema di servizi a La Mantia e Moncini, e di intesa tra i due attaccanti: la Spal ha creato un maggior numero di occasioni, soprattutto dalle fasce, e la coppia si è aiutata. Però sotto questo punto si può ancora migliorare, soprattutto se si vuol lasciare la parte destra della classifica. De Rossi ha avuto pure conferme dai giovani. Negli ultimi anni gli estensi non sono riusciti a trovare delle mezzali che contribuiscano alla fase realizzativa: Riva due gol li ha fatti, ma è stato tartassato dagli infortuni mentre Crociata ha deluso tout court. Valzania e Proia sono due giocatori di livello per la serie B, e fin qui, complici ritardi di forma, difficoltà di inserimento e acciacchi, hanno dato pochino. De Rossi si è dovuto affidare nelle ultime giornate a Maistro e a turno a Murgia, Zanellato, Zuculini e Tunjov.