Spal sfonda con Viviani e supera il Pontedera

Nella settima amichevole stagionale, la prima giocata dopo il ritiro pre campionato in altura, i biancazzurri di mister Venturato vincono al Centro Sportivo “Fabbri” di misura sul Pontedera grazie al rigore di Viviani. La gara è stata condizionata dal gran caldo, che ha influito sulla parte fisica. Buona la prova corale dell’intero gruppo ad una settimana dalla prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia.

“Il caldo è stato pesante. Era importante che la squadra mantenesse gli equilibri in campo. A tratti abbiamo tenuto un buon ritmo. Sono partite di pre stagione: in queste è importante mantenere la concentrazione alta. Peró dobbiamo essere più bravi a concretizzare le occasioni. Le idee su cui stiamo lavorando stanno uscendo fuori: i ragazzi si sono impegnati a metterle in pratica. Le squadre che riescono a diventare gruppo ottengono poi anche risultati attraverso il coinvolgimento di tutti nel progetto. La gara di Coppa Italia? C’è sempre emozione e voglia nel ricominciare con gli impegni ufficiali. Le amichevoli portano ad ottenere qualcosa se mettiamo concentrazione e determinazione per tutti i novanta minuti”.