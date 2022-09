Spal, stop per Varnier e Tripaldelli: le condizioni

Problemi in casa Spal con Varnier e Tripaldelli infortunati dopo la sfida disputata contro il Como. Come sottolineato da Il Resto del Carlino nella sua versione online, gli esami strumentali ai quali sono stati sottoposti i due calciatori hanno confermato le sensazioni del post-partita del Sinigaglia. I due difensori, costretti ad uscire prima del dovuto dalla sfida del weekend, devono fare i conti con problemi muscolari che saranno valutati con attenzione nelle prossime settimane assieme allo staff medico.

Al momento è difficile stabilire i tempi di recupero ma la sosta per le Nazionali sicuramente sarà d'aiuto a mister Venturato per provare il loro recupero e non rinunciare ai due atleti per troppe gare.