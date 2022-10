Spal-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per l'undicesima giornata di campionato.

Redazione ITASportPress

Spal-Südtirol si gioca oggi, sabato 29 ottobre 2022 alle ore 14 per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. La formazione di casa allenata da De Rossi affrontà gli ospiti di Bisoli.

Spal-Südtirol, le ultime — "Il Südtirol dall’arrivo di mister Bisoli ha raccolto cinque vittorie e due pareggi, un ruolino di marcia che la dice lunga sul loro stato di forma. È una squadra che ha uno stile di gioco e un atteggiamento che rispecchiano il carattere del loro mister", le parole di De Rossi alla vigilia con grande rispetto per i rivali. Stesso discorso per Bisoli che ha avuto parole di grande battaglia in conferenza: "I ragazzi sono disposti a soffrire, è una cosa che mi dà grande soddisfazione".

Probabili formazioni e dove vederla — La partita Spal-Südtirol di oggi, sabato 29 ottobre 2022 si giocherà alle ore 14 per l'undicesima giornata di Serie B. Dopo la vittoria per 5-0 dell'ultimo turno contro il Cosenza, la squadra di casa cerca conferme. Ospiti reduci dal successo per 1-0 sul Parma e vogliosi di replicare un grande risultato.

Il match tra le due formazioni sarà visibile con le emittenti DAZN, Sky e Helbiz Live. Nel primo caso si potrà vedere la gara tramite decoder Tim Vision o su smart TV, Sky via satellite, Helbiz via Prime Video o in streaming su app e sito ufficiale, App di Sky Go, Now TV, App e canale Prime Video di Helbiz Live.

Con Sky sul canale 257 (streaming su Sky Go) e infine anche con Helbiz Live in streaming o NOW.

Di seguito le probabili formazioni del match:

Spal (3-4-1-2): Alfonso; Dalle Mura, Meccariello, Peda; Tripaldelli, Murgia, Esposito, Dickmann; Maistro; Moncini, La Mantia.

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D'Orazio; De Col, Nicolussi, Tait, Belardinelli; Mazzocchi, Odogwu.