SPAL, tanti tifosi pronti a invadere Bolzano

Saranno minimo 650 i tifosi della SPAL pronti ad invadere lo stadio Druso in vista della partita contro il Sudtirol in programma sabato 18 marzo alle ore 14. Contro una delle formazioni più in forma del campionato, Massimo Oddo farà affidamento anche su un folto gruppo di tifosi che, nonostante le difficoltà, vogliono restare fino alla fine al fianco della squadra. Con un comunicato ufficiale, la SPAL ha affermato che il settore ospiti è esaurito ma che è possibile trovare ancora dei biglietti nel settore della tribuna subito a fianco. La SPAL si trova al momento all'ultimo posto in classifica ed è reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Cosenza. La formazione estense non fa visita al Sudtirol dal lontano ottobre del 2010, quando i biancazzurri vinsero per 2-0 all'epoca nel campionato di Serie C.