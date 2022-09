Spal, Tacopina: “A Bari create otto palle gol e meritavamo la vittoria. Rabbi da applausi”

La Spal dei giovani talenti di mister Roberto Venturato ha portato a casa da Bari un pareggio prezioso al termine di una buona gara con una reazione d'orgoglio importante. Sotto di due reti gli estensi hanno saputo tenere aperta la partita pareggiando i conti nella ripresa. Poi quasi alla fine del match con un pizzico di lucidità in più la Spal poteva anche vincere al San Nicola come sottolinea ai microfoni di Itasportpress.it, il presidente della Spal, Joe Tacopina: "Questa squadra ha valori importanti e non si arrende mai. Che bella reazione che ha avuto oggi a Bari sotto di due reti. E pensare che nel finale del match, dopo averla pareggiata la partita, abbiamo costruito almeno due palle gol nitide nonostante eravamo in campo con una squadra piena di giovani. Venturato nei 30' finali ha messo tanti under 23 ma il livello tecnico non si è abbassato. Anzi proprio nel finale siamo andati vicini alla vittoria che meritavamo per le tantissime occasioni costruite nell'arco della gara e io ne ho contate otto. Voglio fare i complimenti a Simone Rabbi per il gol ma anche per la personalità. Stiamo parlando di un classe 2001 che lo scorso anno giocava in Serie D".