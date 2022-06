Spal, Tacopina a ISP: “Scudetto U 18 prima gioia ma ne arriveranno tante altre”

La Spal ha conquistato dopo 50 anni di settore giovanile il primo scudetto U18. Ad Ascoli i biancoazzurri hanno vinto il derby contro il Bologna con il punteggio di 2-1. Raggiante per questo titolo il presidente biancoazzurro, Joe Tacopina che ha seguito la partita in tv da New York. Questo il commento a caldo del patron spallino ai microfoni di Itasportpress: "Sono molto orgoglioso della nostra squadra che oggi si è laureata Campione d'Italia. I campioni siamo noi mi viene da gridare. Questo è un successo che rimarrà per sempre ma è solo il primo di una lunga serie di traguardi importanti che conquisterà la mia Spal. La prima gioia ma ne arriveranno tante altre per i nostri tifosi e per la città di Ferrara".