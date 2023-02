Spal, Tacopina: “A Venezia solo 2 fisso”

La Spal non vince da tre turni e nelle ultime due partite la squadra di Daniele De Rossi è stata battuta da Cagliari e Bari subendo in 180' ben 6 reti. La squadra estense è precipitata in piena zona retrocessione e il Cosenza ultimo in classifica è a -2. Nonostante l'ottimo debutto di Radja Nainggolan (un gol e un assist) contro i pugliesi, la prestazione della squadra non è stata buona visto che la Spal ha avuto solo una buona reazione ma si è trovata sotto di tre reti contro l'undici di mister Mignani.

Venezia - Adesso la prossima tappa in campionato della squadra biancazzurra è Venezia proprio la ex casa del presidente Joe Tacopina che ai microfoni di Itasportpress.it ha espresso un chiaro messaggio: "Al Penzo bisogna solo vincere senza se e senza ma. 2 fisso insomma perchè dobbiamo risalire in classifica". Il patron americano segue con apprensione la situazione e non è tanto contento del lavoro di De Rossi che ha voluto a Ferrara a tutti i costi. Tacopina ha mal digerito le esternazioni del suo allenatore quando alla vigilia del match contro il Bari ha attaccato il direttore Fabio Lupo. Se da Venezia non dovesse arrivare una vittoria, De Rossi potrebbe ricevere il benservito dalla società e non è escluso che vada via anche il neo arrivato Nainggolan legato a doppio filo all'ex centrocampista della Roma e della Nazionale.