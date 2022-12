Spal, Tacopina cerca gol salvezza e riabbraccia Pepito Rossi

Torna a Ferrara l'ex del Villareal come anticipato in estate da Tacopina

Il presidente della Spal Joe Tacopina su Pepito Rossi, oggi 35enne, ci ha sempre scommesso. Ai microfoni di Itasportpress.it, lo scorso mese di luglio il patron estense confermò il ritorno dell'ex Villareal: "Posso confermare che Pepito Rossi sarà con noi a ottobre e inizierà gli allenamenti per entrare in forma prima possibile. Giocherà con noi ancora per un'altra stagione e siamo molto felici di riaverlo perchè è un leader, porta esperienza e grande qualità alla squadra". Il ritorno è slittato di qualche mese ma oggi è realtà. Tacopina cerca gol e La Mantia e Moncini finora non hanno entusiasmato. L'avvocato italoamericano dunque si affida a Pepito Rossi che dovrà dare una mano al tecnico Daniele De Rossi per conquistare la salvezza.