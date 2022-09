Spal, Tacopina: “Col Venezia ho legame con i tifosi ma domenica voglio vincere”

Al Corriere del Veneto il presidente della SPAL Joe Tacopina, a pochi giorni dal match contro il Venezia, sua ex squadra, ha detto: "Sul campo sarà una partita come le altre - spiega il manager italo-americano -, mette in palio tre punti. Chiaro che fuori dal campo mi porta sensazioni difficili da descrivere, per i cinque anni a Venezia. Una traccia indelebile sulla mia vita professionale. Perché finì la mia esperienza veneziana? Con Niederauer c’erano visioni opposte quasi su tutto. A un certo punto ti rendi conto che non puoi andare avanti ed è stato deciso di separarsi. [...] Il rapporto con i tifosi? Un legame fortissimo che mantengo ancora. Quando torno a Venezia, vengo fermato, mi chiedono una foto, sento molta gratitudine: è la cosa più bella. Chi vince domenica? Non faccio pronostici: tiferò SPAL e voglio vincere, perché è giusto così, ma Venezia rimarrà sempre nel mio cuore".