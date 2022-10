Spal, Tacopina: “Con De Rossi c’è un clima diverso. Diamogli tempo”

DE ROSSI - "Daniele per me è come un fratello, quindi andare a cena con lui è stata una cosa abbastanza usuale. La differenza principale sta nella presenza dell’intero staff tecnico. Non mi sorprende certo che Daniele abbia attorno a sé dei professionisti così validi, ma devo dire che ho trovato persone spettacolari. Per quello che ho visto in campo e fuori stiamo parlando di uno staff da serie A, da alta classifica in Serie A. Abbiamo fatto un cambio in panchina perché i risultati non erano quelli che ci aspettavamo e avevamo chiesto. Non eravamo all’altezza del nostro potenziale. De Rossi è qui da otto giorni: gli servirà per forza del tempo per introdurre nuove idee, ma le premesse al momento mi sembrano molto buone. Vedo quello viene fatto nella quotidianità ed è esattamente ciò che serve per realizzare la nostra visione comune".