Spal, Tacopina: “Con Nainggolan per vincere i playoff”

L’arrivo a Ferrara di Radja Nainggolan ha scatenato l’entusiasmo della tifoseria della Spal, ma anche quello del suo presidente Joe Tacopina. Parlando a Forbes, il numero uno del club non ha nascosto le grandissime aspettative e ambizioni della piazza per questa seconda parte di stagione in B. Obiettivo? Arrivare tra le prime otto e giocarsi il playoff per andare in A.