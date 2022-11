Spal, Tacopina: “De Rossi un vincente. Vi spiego mio modello di calcio”

Grazie alla grande esperienza maturata in Italia in club e progetti di spessore come Roma, Bologna e Venezia, Tacopina ha potuto lavorare ancora meglio al progetto Spal. L'imprenditore mostra ora di avere le idee assolutamente chiare: "Se arrivi in Italia e pensi di rompere gli schemi e agire come se ti trovassi ancora nel mondo d'affari nordamericano, allora non andrai lontano. Qui è un mondo differente. Ma se entri con nuove idee come ho fatto io e provi a sposare un nuovo modello che si adatti anche alla tradizione del posto in accordo con le istituzioni, allora avrai la possibilità di fare bene".