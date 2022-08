Spal, Tacopina: “Dickmann vuole rimanere con noi”

Radio mercato accosta il calciatore della Spal, Lorenzo Dickmann al Como e al Brescia ma a Ferrara nessuno è disposto a lasciar partire il calciatore. E se lo tiene molto stretto il presidente Joe Tacopina che al quotidiano Il Resto del Carlino, ha parlato della squadra reduce dalla vittoria sul terreno dell'Empoli in Coppa Italia e di Dickmann: "Sono orgoglioso di questi ragazzi, ma lo sarei stato allo steso modo se non avessero vinto perché la prestazione in sé era una piccola vittoria. Mi fa felice che abbiano dimostrato già alla prima uscita la forza di volontà e l'atteggiamento che io chiedo alle mie squadre. Chiaramente siamo solo alla prima tappa ufficiale e dovremo confermarci in campionato, ma questa prova ci conforta. In merito a Dickmann: "Mi sembra che stia dimostrando sul campo coi fatti che ha voglia di rimanere con noi".