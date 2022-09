Spal, Tacopina: “Ecco perchè ho investito nel calcio italiano”

Le parole del patron della Spal a GQ Italia

Redazione ITASportPress

Il presidente della Spal, Joe Tacopina ha concesso una lunga intervista GQ Italia parlando del calcio italiano e perchè conviene investire: «Ho sempre pensato che il calcio italiano avesse un grande potenziale e allo stesso tempo fosse completamente sottovalutato. Acquisire un club professionistico negli Stati Uniti significa investire centinaia di milioni di dollari se non miliardi di dollari. Le squadre di calcio italiane hanno la potenzialità di raggiungere il livello delle squadre di calcio più apprezzate al mondo, proprio come lo erano 30 anni fa. Sono convinto che con il giusto modello di business, un modello di business sportivo nordamericano, il valore e l'attrazione dei club italiani aumenteranno notevolmente.

Quindi parliamo solo di business.

«In realtà no, inizialmente mi ha attratto l’aspetto culturale. In Italia si vive di e per il calcio, la passione per questo sport è palpabile ovunque, ne sono sempre stato attratto e quando ho avuto l'opportunità di toccarlo con mano grazie ai miei viaggi di lavoro, ne sono stato decisamente conquistato. Ho iniziato a studiare, ad analizzare i modelli di business adottati dai più grandi club europei e quando si è presentata l'occasione di mettere insieme un gruppo per acquistare l'AS Roma, non me la sono fatta scappare»

Lei è stato il primo americano a percorrere questa strada. Poi ne sono arrivati ​​molti. Può spiegarci nel dettaglio quali affari si possono fare con una squadra di calcio?

«Sono orgoglioso di essere stato il primo americano ad entrare nel calcio italiano, ma non è stato facile perché gli “oppositori” erano sempre pronti a dirmi che non si potevano fare affari in Italia, soprattutto nel calcio. Beh, non sono mai stato uno che si lascia scoraggiare dagli “oppositori”. Avevo un obiettivo, credevo nell'enorme potenziale e non mi sarei lasciato scoraggiare. E ora è abbastanza soddisfacente vedere, 13 anni dopo, un numero significativo di investitori statunitensi, sia individui facoltosi che fondi molto importanti, entrare nel calcio italiano. E dicono tutti la stessa cosa: con il giusto modello di business, il vantaggio è enorme. Le entrate commerciali e del “Match Day” devono essere migliorate e aumentate, una volta fatto, e ora sta accadendo in Italia, avremo dei club fiscalmente sani e sostenibili. Poi ci sono aspetti, come la proprietà dello stadio che in Italia erano praticamente inesistenti. Possedere il proprio stadio da la possibilità di aumentare le revenues non solo nei giorni di gioco. Poi c'è ovviamente il business sportivo, che in fondo è questo. E non puoi avere un business calcistico di successo se non hai successo in campo. E una delle parti più importanti della squadra sportiva del calcio italiano è il settore giovanile perché lì puoi davvero sviluppare i tuoi beni per aumentare il tasso tecnico della prima squadra o venderli per creare plusvalenze, e questo è quello che cerchiamo di fare alla SPAL dove abbiamo un settore giovanile molto forte. Nel mio primo anno di presidenza abbiamo vinto un campionato nazionale molto importante con la nostra squadra U18. Un settore giovanile forte e un dipartimento scouting importante consentono ai club più piccoli di sostenere i propri costi e competere con i club più grandi che possono invece contare su entrate molto maggiori».

Bologna, Venezia e ora SPAL, tutte le sue squadre sono cresciute, sia per il calcio che per immagine e brand. Qual è il segreto del successo?

«Porto entusiasmo e fiducia in ogni club in cui sono stato. Abbraccio la comunità in un modo in cui la maggior parte dei presidenti non fa, mi inserisco nella comunità e chiedo al mio team di fare la stessa cosa. Questo crea un ponte tra il club, i suoi tifosi e la comunità in generale. Lo faccio anche internamente all'interno del nostro club. Creiamo un'atmosfera familiare e la sensazione che moriremmo l'uno per l'altro. Interagisco personalmente con ogni persona del club, dal nostro miglior giocatore al ragazzo che taglia l'erba nell'impianto di allenamento. Sembra una famiglia. Se diamo davvero il massimo per essere il meglio che possiamo essere oggi, avremo successo. Niente può togliercelo».