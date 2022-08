Spal, Tacopina: “Fabregas? No a operazioni di marketing. Su Fiamozzi e Proia…”

La Serie B ripartirà con ben due campioni del mondo. A Parma infatti c’è Gigi Buffon, iridato in Germania nel 2006 con Marcello Lippi in panchina, e a Como c’è Cesc Fabregas che con la Spagna ha vinto il Mondiale nel 2010. Difficilmente ne arriverà un terzo in questa stagione 2022/23. Il presidente della Spal, Joe Tacopina è sempre stato attratto dai grandi campioni, ma ai microfoni di Itasportpress il patron spallino ha mostrato tanto scetticismo in questo tipo di operazioni in Serie B.