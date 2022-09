Spal, Tacopina: “Ho spinto Venturato sotto la curva perchè…”

La Spal ha vinto la sua seconda partita al "Mazza" avendo superato questo pomeriggio il Venezia (in precedenza il Cagliari). In conferenza stampa le parole del presidente biancazzurro Joe Tacopina riportate da estense.com: “Sono felice della prestazione che è stata messa in campo dai ragazzi perchè da sempre ho creduto nelle loro potenzialità. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro e di questo sono davvero orgoglioso. Voglio sottolineare come questa squadra sia diversa di mentalità rispetto a quella dello scorso anno. C’è sia aggressività che determinazione, a dimostrazione che la chiave di tutto sta nella testa. Sono felice anche per Venturato, per come sta gestendo la situazione. A fine partita ci siamo abbracciati in campo e l’ho spinto sotto la curva perché credo fosse giusto tributargli un applauso per i successi che sta ottenendo. Avrò un bellissimo volo di ritorno e potrò dormire tranquillo. Nell’ultimo mese qui ho potuto toccare con mano la crescita della squadra giorno dopo giorno. Qui c’è una vera e propria famiglia e sono veramente felice di quello che ho visto. Dalla vittoria con due squadre che lo scorso anno erano in Serie A ai due pareggi con Ascoli e Bari. Non posso essere più contento di così e credo che potrò godermi il rientro. Non guardo la classifica a settembre, ma sono convinto delle potenzialità della squadra. Anzi, ribadisco che le uniche due cose su cui dobbiamo concentrarci sono l’approccio e la nostra determinazione. Se queste saranno positive, i risultati arriveranno. Dentro allo spogliatoio abbiamo degli obiettivi che restano tali. Crediamo in noi e andiamo avanti. Devo dire grazie anche ai tifosi che continuo a pensare siano i migliori in Italia. Non l’ho mai nascosto”.