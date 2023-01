Spal, Tacopina: “Investimenti ma non debiti come il Parma. Su Pepito faremo valutazioni”

Il presidente della Spal oggi ha incontrato i giornalisti in sala stampa

Parola al presidente della Spal Joe Tacopina che oggi è intervenuto in sala stampa per parlare del presente e del futuro del club estense.

Solidità "Il club è in piena salute dal punto di vista economico anche se abbiamo dovuto pagare contratti ereditati che pesavano parecchio sui conti -attacca Tacopina-. Abbiamo inoltre fatto diversi investimenti per consolidare il bilancio e salvaguardare il futuro del club. L’impegno era di spendere 20 milioni nei primi due anni e invece abbiamo superato questa asticella anche se non di tanto. Ma ci può stare sono imprevisti ma non vogliamo fare la fine del Parma che è andato in rosso di 87 milioni nell’ultimo anno. La Spal deve camminare da sola e cercheremo di portare avanti dei progetti che passino dallo scouting fino al salari cap. Non faremo debiti per noi stessi e per la nostra gente”.

Avventura De Rossi Tacopina poi parla di Roberto Venturato esonerato nel corso della stagione: “Avrei dovuto cambiarlo in estate per avviare un progetto tecnico ben diverso ma siccome nel calcio si sbaglia io ho commesso un errore. Con lui mancava la comunicazione e non c’era una precisa identità. Poi è venuto Daniele De Rossi che adesso cercheremo di accontentare con qualche innesto importante. La Mantia non è ai margini anche se ha trovato difficoltà con noi ma sabato scorso a Reggio Calabria ha fatto bene. Se parte o resta lo deciderà il nostro allenatore anche se io considero Andrea un forte attaccante e una brava persona". Poi la questione che riguarda "Pepito": "Ho fiducia in Giuseppe Rossi -spiega Tacopina -ma lui deciderà cosa fare. Ci prenderemo circa 10 giorni per capire se potrà dare il giusto contributo visto che c’è da capire come sta dal punto di vista fisico. De Rossi è soddisfatto del nostro organico e non vedo perchè dovremmo prendere altri elementi. In ogni caso se arriva qualcuno dovrà farci fare un salto di qualità. Buchel? La trattativa va avanti ma ci guardiamo attorno se c’è qualcosa di meglio. Il nostro ds Lupo comunque fa valutazioni visto che cerchiamo un trequartista e un difensore. Probabile anche un portiere di riserva”.

Tacopina poi rassicura i tifosi: “Abbiamo speso 23 milioni in un anno e mezzo per rendere forte e solida questa società e questa squadra. Non bisogna essere preoccupati e noi non siamo ansiosi".