Spal, Tacopina: “La Mantia sarebbe dovuto arrivare a gennaio, bravo Lupo a prenderlo”

Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Joe Tacopina, presidente della Spal: “Desideravo che Andrea La Mantia entrasse a far parte del nostro Club già dallo scorso gennaio e voglio congratularmi pubblicamente con Fabio Lupo per il grande lavoro svolto in questa trattativa. È un giocatore che tutti vorrebbero nella propria squadra e per me è un onore averlo qui a Ferrara. Oltre ad essere uno degli attaccanti più forti del campionato, Andrea è un uomo dai grandi valori e dai seri principi che rispecchia perfettamente le caratteristiche che voglio vedere in ognuno dei calciatori che fanno parte della SPAL. Mi ha, inoltre, colpito il suo sincero desiderio di approdare in biancazzurro perché, nonostante le tante offerte ricevute, Andrea ha voluto sempre e solo la SPAL. Questo mi rende molto orgoglioso perché testimonia il valore riconosciuto al nostro progetto e la serietà delle nostre ambizioni dentro e fuori dal campo”.