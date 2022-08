Spal, Tacopina: “Manca cinismo, ad Ascoli dovevamo vincere 4-1. Mercato? Aspettatevi…”

Le parole del presidente Joe Tacopina a Itasportpress

La Spal ha iniziato il campionato con una sconfitta interna contro la Reggina, poi la squadra del tecnico Roberto Venturato ha pareggiato sul terreno dell'Ascoli. Il presidente biancazzurro Joe Tacopina ai microfoni di Itasportpress ha analizzato l’avvio della stagione della compagine di Ferrara.

Che impressione le ha fatto la Spal?

“Abbiamo dominato la maggior parte delle partite, ma non abbiamo sfruttato tutte le nostre opportunità in fase offensiva. Non abbiamo avuto il cinismo che serve in certi momenti per chiuderla sprecando troppe occasioni sottoporta, ma nel complesso ho visto una grande Spal”.

Chi le è piaciuto di più?

“Giocato belle partite e molti calciatori si sono espressi ad alto livello, ad esempio Maistro, Murgia e Rabbi, ma in Esposito ho notato qualcosa di speciale nella gara disputata ad Ascoli che da anni non vedevo in un calciatore”.

Però Maistro è stato decisivo ad Ascoli.

“E’ vero ma lui è un grande talento e rappresenta il futuro della Spal”.

Però qualche problema c’è stato. Quali sono gli errori da non ripetere?

“Non possiamo mancare il gol quando abbiamo una grande opportunità di segnare. Quando si creano tante occasioni da rete è un buon segnale ma se non concretizziamo non si completa il lavoro e in B si rischia poi di perdere. Avremmo potuto vincere 4-1 contro l’Ascoli”.

Pochi giorni per la chiusura del mercato. Cosa è importante aspettarsi?

“Aspettatevi tutto tranne l’imprevisto. In questa squadra c’è tanta qualità e sono fiducioso per il campionato. Mercato gestito bene dal direttore Lupo”.