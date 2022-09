SPAL, Tacopina: “Mercato? Non posso essere più soddisfatto di cosi”

La SPAL è più completa, giovane, equilibrata e competitiva dopo il calciomercato estivo condotto dal direttore tecnico Fabio Lupo . A Ferrara infatti, a titolo definitivo, sono arrivati Arena , Maistro , Rabbi , Prati e Fiordaliso , tutti giovani motivati e con ampi margini di crescita, al pari di Peda e Tunjov , che andranno ad affiancarsi a profili di esperienza per la Serie B, come La Mantia e Moncini , oltre che ad altri elementi di qualità giunti con la formula del prestito: da Varnier a Dalle Mura , fino a Valzania a Proia . Il patron della SPAL Joe Tacopina ha commentato a Estense.com il mercato appena concluso dal club emiliano. Queste le sue parole:

"Non posso essere più soddisfatto di così perché ogni obiettivo che ci eravamo preposti lo abbiamo raggiunto. Gli ultimi li abbiamo conclusi in questi ultimi giorni ma posso dire che abbiamo un gruppo top in ogni ruolo ora. Ma ciò che è più importante di tutto è che abbiamo inserito non solo calciatori di alto livello tecnico, ma soprattutto gente che ha un grandissimo carattere e la giusta attitudine che la Spal stava cercando e di cui aveva assoluto bisogno".