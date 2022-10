Spal, Tacopina: “Partita difficile contro avversario tosto”

Il presidente della Spal, Joe Tacopina ha commentato in conferenza stampa la prestazione degli estensi oggi contro il Sudtirol, gara finita 1-1: "Partita difficile contro un avversario tosto ma il pareggio non toglia nulla al processo di crescita che stiamo avendo. Credo in questa squadra, hanno la giusta mentalità e non mollano mai e ciò è la cosa più importante in assoluto. Ci rifaremo la prossima volta ne sono sicuro. Oggi in campo c'erano tanti giocatori di nostra proprietà ma dietro di loro c'è un gruppo di ragazzi provenienti dal settore giovani. Poi sono contento di Daniele De Rossi che fa giocare i giovani che in campo dimostrano di non avere paura. La curva nostra è spettacolare ma mi piacerebbe che anche dagli altri settori arrivasse il sostegno per la nostra squadra”.