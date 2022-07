Spal, Tacopina: “Per vincere conta la testa. Dopo questo club non ne avrò altri”

Tacopina parte dalla nuova coppia di attaccanti La Mantia-Moncini : “Sta nascendo un gruppo forte, mi piace. L’anno scorso facevamo fatica a segnare: due attaccanti così sono il massimo in B. Sono felice, anche per la cultura che stiamo costruendo, una mentalità che stiamo dando all’interno del club e della squadra, più importante degli aspetti tecnici. Ho condiviso con staff, squadra e settore giovanile i principi che sono la chiave del successo che ho avuto dopo essere partito da una famiglia umile. Conta la testa, mi concentro solo sulle cose delle quali ho totale controllo, non spreco energie per cose che non posso controllare".

Il progetto Ferrara a lunga scadenza di Tacopina che conclude con una promessa: “E’ un progetto fatto su misura per me, con una bella base di tifosi che mi ha accolto benissimo. Ho fatto una promessa: non è un progetto lampo, ho grande ambizione e voglio portare la Spal in alto. Sono innamorato di Ferrara, dopo questo club non ne avrò altri. Alla Spal ho un partner forte che non vuole apparire”.