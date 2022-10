Spal, Tacopina: “Questa squadra ha tanta fame. Bravo De Rossi a motivarli”

L'ultimo avversario uscito dal "Mazza" con cinque gol al passivo è stato il Pordenone. Altri tempi, altra Spal. Quella del mister Daniele De Rossi oggi ha travolto il Cosenza nel match della decima giornata di Serie B segnando cinque reti e il portiere biancazzurro Alfonso è uscito imbattuto. Ha funzionato tutto questo pomeriggio, la squadra estense sembra aver imboccato la strada giusta. Il presidente della Spal, Joe Tacopina ai microfoni di Itasportpress.it analizza così la partita contro i calabresi: "La Spal che voglio vedere sempre è questa: determinata e affamata. Aggiungerei anche cattiva e rabbiosa. Quando avevamo due gol avanti ne volevamo tre quando ne avevamo tre ne volevamo quattro e quando ne avevamo quattro ne volevamo cinque. Questo è l'atteggiamento giusto, ogni giocatore ha dato il 100% fino al 90'. Il merito va a Daniele (De Rossi ndr) per averli spinti e motivati ad avere questo atteggiamento in campo. Passo l'intera settimana con lui e con la squadra e sono soddisfatto perchè ho visto per tutta la partita quello che desidero vedere dai ragazzi. Ora dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare. Con l'atteggiamento giusto e l'energia sarà difficile batterci e sono certo che regaleremo grandi soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi".