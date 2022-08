Spal, Tacopina: “Questa squadra ha un grande spirito combattivo”

La vittoria contro il Cagliari ha fatto esplodere l'entusiasmo a Ferrara. La Spal infatti ha conquistato la prima vittoria della stagione 2022/23 al termine di una partita in cui si è visto il grande temperamento della squadra di Roberto Venturato. A fine gara il più raggiante è stato il presidente Joe Tacopina che è andato a festeggiare sotto la curva Ovest. “I ragazzi hanno mostrato in campo quello che gli avevo chiesto nel ritiro di Mezzana. Abbiamo mostrato grande attitudine, determinazione, voglia di vincere e questo mi riempie di orgoglio, perché conosco il gruppo e il suo valore, e non ho mai avuto dubbi. Questa vittoria è importante per i tre punti, ma anche per lo spirito combattivo con cui è arrivata. A fine partita sono andato a ringraziare i tifosi per il supporto, e mi è venuto spontaneo lanciare la mia maglietta (ride, ndr) -riporta estense.com-. Poi per fortuna il capo ultras mi ha lanciato la sua. Così è nato uno scambio spontaneo. Sono felice. Le uniche cose che possiamo controllare sono la nostra determinazione e la nostra applicazione. Se riusciamo a fare ciò, possiamo arrivare dove vogliamo. Non mi interessa sapere chi è il favorito o contro chi giocheremo, ma dobbiamo restare concentrati sui nostri sforzi. Così facendo, raggiungeremo qualsiasi obiettivo e supereremo qualsiasi ostacolo. Insieme alla direzione tecnica e allo spogliatoio ci siamo dati dei traguardi da raggiungere, ma al momento restano tra di noi. Se ci saranno occasioni particolari, ci faremo trovare pronti. Ma ho fiducia in questa squadra, a maggior ragione dopo stasera, in cui abbiamo dimostrato quelle che sono le nostre qualità e possibilità. Sono rimasto davvero molto contento della risposta che ho avuto".