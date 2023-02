Spal, Tacopina: “Ritorno di De Rossi? No assolutamente”

Momento difficile della Spal che non riesce da tempo a tornare alla vittoria. La squadra è in piena zona retrocessione e la cura Oddo finora non ha guarito il malato. Il presidente Joe Tacopina è a Ferrara e sta facendo alcune valutazioni, ma non esiste una ipotesi di ritorno di Daniele De Rossi come ha fatto sapere ai microfoni di Itasportpress: "No, De Rossi non torna si va avanti così. Ortoli al posto di Lupo? Ortoli è con noi da tempo e fa un buon lavoro anche nello spogliatoio. Vedremo". Insomma nonostante il soffertissimo divorzio di San Valentino da Daniele De Rossi Joe Tacopina non farà un passo indietro. Massimo Oddo dovrà condurre la Spal alla salvezza che al momento appare lontana. La Spal è penultima a 4 punti dalla salvezza diretta. E mercoledì riceve il Frosinone capolista. Sarà durissima ma Tacopina ci crede che la squadra possa cambiare marcia anche grazie alla spinta del pubblico stupendo del Mazza.