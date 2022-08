Spal, Tacopina si coccola Arena: “Lo inseguo da novembre. E’ un difensore completo”

Un gol di Arena ha regalato alla Spal il passaggio del turno in Coppa Italia. Tacopina lo elogia ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

La Spal vista ieri al "Castellani" ha veramente impressionato contro un avversario di categoria superiore come l'Empoli. Toscani ridimensionati dalla squadra spallina che ha mostrato per lunghi tratti del match, durato 120', un bel gioco con manovre avvolgenti e tanta qualità in avanti. Un debutto ufficiale da incorniciare per la squadra di mister Roberto Venturato, con Dickmann migliore dei biancazzurri. Il suo pareggio, arrivato dopo un paio di minuti dal vantaggio empolese, ha trascinato la gara ai tempi supplementari dove l'ha risolta Matteo Arena, un difensore centrale dotato di grande fisicità, ma anche di senso tattico e della posizione: "Provo emozioni forti e come ci dice il mister non dobbiamo porci dei limiti pensando al campionato ed a passare il prossimo turno - riporta Estense.com -. Sia con Dickmann e con Meccariello mi trovo bene, abbiamo un bel rapporto ed abbiamo lavorato tanto. Così tutto viene più facile e c’è ancora margine di miglioramento. Abbiamo rotto il ghiaccio con questa partita ed è un buon inizio e questo gol lo dedico a mio zio che è l’unico che sento di ringraziare visto che senza non sarei probabilmente qui".

TACOPINA - L'ex difensore del Monopoli è un centrale che ricalca perfettamente le caratteristiche del difensore moderno. E' bravo anche in fase di impostazione essendo dotato di una buona tecnica di base e sa anche fare gol come successo ieri sera. Se lo coccola stretto il presidente della Spal, Joe Tacopina che lo ha ammirato ieri sera in tv comodamente seduto sul divano a New York. Ai microfoni di Itasportpress.it, il patron biancazzurro ha ammesso che Arena è un suo pupillo: "Questo è un mio ragazzo - chiosa Tacopina- Lo seguo da molto tempo e lo inseguo da novembre scorso. Lo adoro come calciatore e come uomo. E' un difensore completo e come abbiamo visto a Empoli sa anche fare gol. Cosa chiedergli di più? Grande Matteo".

CHI E' - Arena arrivato a titolo definitivo alla Spal, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Classe 1999, nato a Valenzano (BA), Arena è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bari prima di spostarsi tra le fila della formazione dilettantistica del Vigor Trani all’età di diciotto anni.

Dopo una stagione da protagonista nel Campionato di Eccellenza pugliese, approda al Foggia con il quale nel 2018/2019 raccoglie 11 presenze nel Campionato Primavera e viene in più occasioni convocato dalla prima squadra in Serie B.

Nell’estate del 2019 si trasferisce al Monopoli in cui ha militato nelle ultime tre stagioni sportive, con 56 presenze e 6 reti. Dopo essersi ritagliato sempre maggior spazio al centro della retroguardia biancoverde, nel campionato di Serie C 2021/2022 colleziona 32 apparizioni sfiorando lo storico traguardo della semifinale playoff per la promozione in Serie B.