Spal, Tacopina: “Sì confermo, arriva Massimo Oddo”

Questa mattina o forse nel pomeriggio la Spal annuncerà ufficialmente il suo nuovo allenatore. Sarà Massimo Oddo a prendere il posto di Daniele De Rossi che verrà esonerato dopo le tre sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra di Ferrara al 18.mo posto e dunque in piena zona retrocessione. Il presidente della Spal Joe Tacopina ai microfoni di Itasportpress.it lo ha confermato ieri sera che Oddo guiderà gli estensi dal prossimo match casalingo contro il Como. "Sì arriva Massimo Oddo" ha detto il patron newyorkese che su una cosa ha dato continuità al suo progetto: affidare la squadra ad un altro campione del mondo, infatti come De Rossi anche Massimo Oddo faceva parte dell'Italia iridata di Marcello Lippi nel 2006 in Germania.

Ciao Daniele - De Rossi ha firmato la risoluzione consensuale di un contratto in scadenza a giugno 2024. Un passaggio fondamentale, che ha fatto slittare la comunicazione ufficiale da parte della società che era attesa già ieri sera. Una sicuramente non facile per Tacopina, che aveva puntato per il rilancio della Spal sull’ex capitano della Roma e si era speso in tutti i modi per convincerlo. De Rossi era arrivato a Ferrara dopo 8 giornate, con la Spal che con Roberto Venturato alla guida aveva messo in cascina solo 9 punti: un gradino sopra il playout, ma anche a sole due lunghezze dai playoff. L’obiettivo minimo, mai nascosto da Tacopina, nemmeno dopo l’arrivo a gennaio di Nainggolan. Adesso resta da capire cosa farà il centrocampista belga arrivato a Ferrara grazie al rapporto di amicizia con De Rossi. Massimo Oddo vuole ripartire bene da Ferrara dopo momenti non belli della sua giovane carriera da tecnico arrivati dopo la finale playoff per la B con il Padova, poi l’esonero di Pescara e la retrocessione con il Perugia ai rigori del playout.