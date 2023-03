Spal, Tacopina: “Lupo esonerato per diversi errori commessi”

Le parole del presidente del club ferrarese.

Redazione ITASportPress

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Frosinone da parte della sua Spal, il presidente del club Joe Tacopina ha voluto fare chiarezza sull'addio del dirigente Fabio Lupo avvenuto a seguito di "diversi errori commessi nell'arco della stagione".

Il numero uno della Spal ha subito chiarito ai media: "Sono arrivato alla decisione di sollevare Fabio dal suo incarico perché a mio parere ha commesso degli errori comportamentali, come la mancanza di assunzione di alcune responsabilità. Ha rilasciato alcune dichiarazioni ad una testata giornalistica mentre io le cose voglio chiarirle faccia a faccia con voi".

"Questa cosa mi ha molto contrariato così come Daniele De Rossi aveva fatto delle esternazioni contro la società e avevo fatto capire che era sbagliato. La decisione di esonerare Lupo è derivata da una serie di precisi errori che io ritengo lui abbia commesso durante la stagione e non è arrivata per incomprensioni di tipo linguistico o messaggi non compresi. Sono stati commessi degli errori, ma non entro nei dettagli, perché non lo reputo elegante. È una decisione basata su precisi errori e circostanze".

Passando al direttore sportivo Ortoli: "Il direttore sportivo non è cambiato da inizio stagione, in realtà. C’è piena continuità. Armando Ortoli lo fa dall’inizio e la squadra e Oddo lo hanno richiesto, volevano che rimanesse e lui con senso di responsabilità si è assunto l’onere di sostituire Fabio Lupo. E ha la mia piena fiducia. Lupo ha rivelato che è stato lui ad aver convinto il suo team a rimanere, ma non è vero. Se Ortoli rimane è perchè l’ho voluto io, non è merito suo. Quel che più mi ha infastidito è che si pensi che Armando è qui per caso: lui dal primo giorno lui è sempre stato l’uomo che ha tenuto rapporti con lo spogliatoio in contatto diretto. E Armando mi ha detto di voler rimanere perchè io, perchè la Spal gli hanno chiesto di rimanere con noi. Donatelli non rimarrà, lui sì perché lo spogliatoio si fida di lui e desidera avere contatti con Ortoli. La chimica coi ragazzi non cambia".

Sul proseguimento della stagione poi: "Credo fortemente alla Serie B, perché non so dire la parola salvezza. Oggi è arrivata una sconfitta, così come successo nell’ultimo turno col Genoa. Stiamo parlando di due squadre forti, ma dobbiamo anche tenere conto delle circostanze. Oggi ho visto una squadra col giusto atteggiamento e anche le persone che erano con me mi hanno confermato la mia stessa sensazione. Sono fiducioso perché ho visto un cambio. Con due persone come Ortoli e Oddo penso si possa raggiungere l’obiettivo. Se avremo questo atteggiamento, i risultati arriveranno".