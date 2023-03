Spal, Tacopina: “Trump mi ha chiamato dopo nostro gol. Saprei come fargli comprare l’Inter”

Tornato a New York dopo tre settimane trascorse a Ferrara, Joe Tacopina ha sganciato una super bomba e stavolta citando l'ex presidente Donald Trump che è un suo amico. Prima però battuta sulla sua Spal: "Abbiamo avuto alcune discussioni sulla SPAL, sa che sono qui. Mi ha chiamato l'altro giorno mentre ero allo stadio. Mi ha chiamato subito dopo che abbiamo segnato un gol. Abbiamo segnato tipo quattro gol in tutto l'anno, quindi Dio non voglia che mi goda uno dei nostri gol per più di 35 secondi! Ma va bene, è normale quando rappresenti qualcuno come il presidente".