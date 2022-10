Spal, Tacopina: “Voglio portare il club in A con De Rossi perché se lo merita”

"Ovviamente do il benvenuto a Daniele nella nostra famiglia. Per me è stato quasi un fratello negli ultimi 12 anni, siamo stati molto vicini ed è una persona per la quale nutro grande rispetto. Il motivo per cui l'ho scelto è perché spesso abbiamo parlato che un giorno sarebbe diventato un mio allenatore. Per dire: glielo chiesi già ai tempi del Venezia... Daniele è leader naturale e questa è la cosa più importante per me. Questa è la caratteristica che deve avere un allenatore, essere carismatico, avere la capacità di comunicare bene con i proprio giocatori e guidarli. Da quando lo conosco era un allenatore in campo alla Roma, è sempre stato un leader anche in Nazionale con umiltà e lavoro, è l'opposto di una primadonna. Lui è molto felice di essere a Ferrara. Il mio obiettivo è ovviamente portare la SPAL in Serie A. Daniele merita di essere un allenatore di Serie A e vogliamo l'obiettivo insieme".