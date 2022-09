Spal, tre giocatori convocati in Nazionale

Il club ha dato un resoconto dettagliato dei tesserati che andranno con le proprie Nazionali.

Redazione ITASportPress

Sosta per le nazionali anche in Serie B dove alcune squadre manderanno i propri tesserati nei raduni delle rispettive formazioni. Tra queste anche la Spal che in questo periodo dovrà fare a meno di tre calciatori.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club di Ferrara con un comunicato molto dettagliato.

"Nuova convocazione tra le fila della nazionale maggiore estone per il centrocampista biancazzurro Georgi Tunjov, che è stato selezionato dal Commissario Tecnico Thomas Häberli per il prossimo raduno dell’Estonia che prenderà il via domani lunedì 19 settembre.

La nazionale estone è attesa da due partite nel gruppo 2 della Nations League D, rispettivamente contro Malta e San Marino. Il match contro la selezione maltese, con cui l’Estonia condivide il primato del girone, si giocherà venerdì 23 settembre alla “Le Coq Arena” di Tallinn, mentre la sfida contro la nazionale sammarinese si disputerà lunedì 26 settembre al San Marino Stadium di Serravalle", ha scritto la Spal.

SI passa poi al secondo giocatore chiamato dalla propria Nazionale: "È stato, invece, convocato con la Polonia Under 21 il difensore spallino Patryk Peda che prenderà parte al raduno in programma da domenica 18 a mercoledì 28 settembre, agli ordini del Commissario Tecnico Michał Prociąg.

Durante questo periodo la nazionale polacca Under 21 sosterrà due test amichevoli: il primo contro la Grecia Under 21, venerdì 23 settembre al Municipal Stadium di Białystok, mentre il secondo contro la Lettonia Under 21, martedì 27 settembre al Municipal Stadium di Suwałki".

In conclusione, anche un giovane italiano: "Infine, il giovane difensore classe 2005 Filippo Saiani, dopo aver preso parte al pre raduno della Nazionale Italiana Under 19, sarà aggregato allo stage dell’Italia Under 18 che si terrà da domenica 18 a sabato 24 settembre, presso il Centro di Preparazione Olimpica Acquacetosa di Roma.

Nel corso del raduno gli Azzurrini disputeranno un doppio test amichevole contro la Serbia Under 18, presso lo Stadio “Gran Sasso d’Italia” a L’Aquila. La prima sfida è prevista mercoledì 21 settembre, mentre la seconda partita si disputerà sabato 24 settembre, al termine della quale gli atleti saranno liberi di fare rientro alle proprie sedi".