Spal, tre giocatori in dubbio per la sfida contro il Frosinone

Per la Spal tre dubbi nell’undici da chiarire nelle ultime ore. DalleMura, Tripaldelli e Maistro restano in forse per sabato a Frosinone. Ieri Venturato a titolo precauzionale non li ha utilizzati nella partitella. A due giorni di distanza dal match dello Stirpe, il tecnico estense non sa ancora se potrà contare a pieno regime su tre giocatori molto importanti per il suo scacchiere. Innanzitutto Dalle Mura, la cui presenza sarebbe preziosa in virtù delle assenze dello squalificato Meccariello e dell’infortunato Varnier.