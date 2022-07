SPAL, ufficiale: arriva l’attaccante Moncini

Come annunciato a Itasportpress.it ieri dal presidente Joe Tacopina , la SPAL si è rinforzata con l'arrivo di Gabriele Moncini. Poco fa il comunicato stampa del club spallino: S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Benevento Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante Gabriele Moncini. Classe 1996, nato a Pistoia, Moncini ritorna nel Club biancazzurro dopo l’esperienza maturata tra il 2018 e il 2020 in Serie A. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Prato, passa agli Allievi della Juventus, dove rimane due stagioni.

Nell’estate 2013, si trasferisce al Cesena, squadra con cui esordisce in Serie B nel novembre dello stesso anno, mentre nell’aprile del 2015 debutta in Serie A: l’esperienza in Romagna, alternata al ritorno a Prato in Lega Pro tra 2016 e 2017 (54 presenze e 17 reti totali) frutta all’attaccante 40 presenze e 8 goal.