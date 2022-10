Spal, ufficiale: esonerato il tecnico Venturato. Adesso De Rossi o Oddo

Fulmine a ciel sereno in casa Spal. La società dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Genoa e Frosinone, ha deciso di esonerare il tecnico Roberto Venturato. Questo il comunicato del sodalizio estense: SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi.