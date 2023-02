Spal, ufficiale: Massimo Oddo fino al 2024

Dopo l'esonero di De Rossi ecco il nuovo allenatore

Redazione ITASportPress

S.P.A.L. comunica di aver affidato a Massimo Oddo l’incarico di allenatore della prima squadra.

Il nuovo tecnico biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico fino al 30 giugno 2024 in caso di raggiungimento della salvezza nella presente stagione sportiva.

Nato a Pescara nel 1976, Oddo cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan, per poi esordire tra i professionisti con la maglia del Fiorenzuola in Serie C1 nel 1995. Nella stagione 1998/1999 vive la sua prima esperienza in cadetteria con il Monza, mentre il 30 settembre 2000 debutta nel Campionato di Serie A tra le fila dell’Hellas Verona.

Nel 2002 si trasferisce alla Lazio dove gioca per cinque stagioni, nel corso delle quali fa il suo esordio sia in Champions League che in Coppa UEFA e vince una Coppa Italia nel 2003/2004. Dopo più di 170 presenze e 17 reti con la maglia biancoceleste, passa al Milan con cui è protagonista della vittoria della Champions League nel 2007 nella finale di Atene giocata contro il Liverpool. Nello stesso anno in rossonero alza anche la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, mentre nel 2011, alla sua ultima stagione con il Milan, conquista Scudetto e Supercoppa Italiana.

Debutta in Nazionale nell’amichevole dell’agosto 2002 contro la Slovenia, ritagliandosi negli anni seguenti un ruolo sempre più da protagonista con la maglia Azzurra, che lo ha portato ad alzare la storica Coppa del Mondo vinta dall’Italia nel 2006.

Nel 2012 si ritira dal calcio giocato dopo uno score totale di 550 presenze e 38 reti tra i professionisti e l’anno seguente vive la sua prima esperienza da allenatore nel settore giovanile del Genoa. Nel 2014 viene nominato tecnico della formazione primavera del Pescara e guida i giovani biancoblu fino al maggio dell’anno seguente quando, ad una giornata dalla fine del Campionato di Serie B, viene promosso allenatore della prima squadra.

Grazie alla vittoria conquistata al debutto, si qualifica ai playoff e sfiora un’incredibile promozione in Serie A da subentrante, sfumata solo per il miglior piazzamento in campionato del Bologna. L’approdo nel massimo campionato, tuttavia, è solo rimandato di un anno quando Oddo, confermato alla guida della prima squadra del Pescara, chiude il campionato al quarto posto e trionfa negli spareggi promozione.

Nella stagione 2017/2018 subentra al posto di Luigi Del Neri alla guida dell’Udinese, mentre negli anni seguenti vive diverse esperienze in cadetteria tra le piazze di Crotone, Perugia e Pescara. Lo scorso anno viene chiamato sulla panchina del Padova, con cui conquista la Coppa Italia di Serie C e sfiora la promozione in Serie B, raggiungendo la finale playoff poi persa nel doppio confronto contro il Palermo.

Da oggi Massimo Oddo è l’allenatore della S.P.A.L. ed a completare il suo staff ci saranno anche Marcello Donatelli (vice allenatore), Stefano Fiore (collaboratore tecnico) e Luca Guerra (preparatore atletico).

Benvenuto a Ferrara mister!