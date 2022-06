Spal, ufficiale: preso difensore Dalle Mura

Classe 2002, nato a Pietrasanta, Dalle Mura è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina, società con la quale ha anche debuttato in massima serie, proprio contro la SPAL allo Stadio “Paolo Mazza”, nell’ultima giornata della Serie A 2019/2020.

Nella prima parte della stagione 2020/2021 è inserito nella rosa della prima squadra viola, mentre nella sessione di calciomercato invernale è ceduto in prestito alla Reggina. Con la formazione calabrese fa il suo debutto in cadetteria, raccogliendo 9 presenze in Serie B tra febbraio e maggio 2021.