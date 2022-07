SPAL, un ex Catania nuovo allenatore della Primavera

Tante novità in casa SPAL oggi. Tra mercato e nuovi arrivi il club biancoazzurro rinnova i quadri sportivi e tecnici. E' di oggi la notizia che Vito Grieco, ex calciatore del Catania nelle stagioni 2002/2004, sia diventato il nuovo allenatore della Primavera spallina.

COMUNICATO - S.P.A.L. comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della Primavera biancazzurra a Vito Grieco. Nato a Molfetta il 6 febbraio 1971, Grieco ha alle spalle un’importante esperienza da calciatore con più di 400 presenze tra i professionisti e cinque campionati vinti in Serie C, oltre alla conquista di una promozione in Serie A.