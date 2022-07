Spal, un Federico parte e un Federico arriva

La prossima settimana la Spal perfezionerà due operazioni di cui una in entrata e una in uscita. Il nuovo acquisto potrebbe essere il centrocampista, Federico Proia classe 1996 del Vicenza. Si tratta di un calciatore con solido passato in B, con il vizietto del gol. Operazione non facile visto che l'ex Cittadella, che conosce bene il mister Venturato, è un obiettivo di altri club con la Reggina di Inzaghi su tutti. E' fatta invece per la cessione di Federico di Francesco che si trasferisce al Lecce dopo l'esperienza all'Empoli. La Spal dovrebbe incassare circa un milione per l'esterno classe '94 tra parte fissa e bonus legati alla salvezza dei salentini. In queste ore il figlio d'arte sta discutendo i termini del contratto con il suo nuovo club, dopodiché arriverà l'annuncio.