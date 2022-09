Spal, Valzania: “Impossibile lasciarsi sfuggire occasione di venire qui”

Fabio Lupo, Direttore Tecnico S.P.A.L.: “Raramente nella mia carriera ho avuto la sensazione di aver posizionato una pedina al posto giusto e nel momento giusto, come nel caso di Luca. Si tratta di un giocatore che ha voluto fortemente la SPAL ed ha rinunciato alla Serie A, conquistata la scorsa stagione, per vestire questa maglia. Questa determinazione per me è stata da subito molto significativa".

Luca Valzania, neo centrocampista biancazzurro: “Appena ho saputo che esisteva la possibilità di trasferirmi a Ferrara, ho accettato subito perché non potevo lasciarmi sfuggire una simile opportunità. Sono stato accolto con grande entusiasmo dai miei nuovi compagni e questo ha sicuramente facilitato il mio inserimento in una squadra in cui ho trovato grandi valori ed ampi margini di crescita. Conosco già mister Venturato, so quello che chiede e non vedo l'ora di mettere in campo tutto me stesso per aiutare la squadra”.