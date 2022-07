SPAL, Varnier: “Ritrovare Venturato molto importante per me”

Marco Varnier: “Quando ho saputo che c’era la possibilità di approdare alla SPAL non ho dovuto pensarci due volte ed ho accettato subito l’offerta del Club. Dopo alcuni anni travagliati, oggi sto molto bene fisicamente e poter lavorare in un ambiente di alto livello come quello che ho trovato qui, fa sì che ci siano tutti i presupposti per disputare una stagione positiva tanto a livello individuale quanto collettivo. Ritrovare mister Venturato per me è sicuramente molto importante, perché è stato lui a lanciarmi tra i professionisti al Cittadella quando facevo ancora parte della selezione Berretti granata. La sua fiducia nei miei confronti mi ha dato la possibilità di maturare tanto e velocemente in quegli anni, consentendomi di crescere come calciatore e come persona”.