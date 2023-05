Spal, Varnier: “Salvezza? Ci crediamo. Sputeremo sangue fino all’ultimo minuto”

Marco Varnier carica la sua Spal . Il difensore, intervenuto in sala stampa dal Centro Sportivo “G.B. Fabbri”, ha risposto alle domande dei media in vista delle prossime due gare, le ultime, in Serie B.

SALVEZZA - "Ci crediamo tutti, dal primo all’ultimo. Sappiamo che questa è l’ultima spiaggia ma siamo convinti di quello che possiamo fare, ci sono ancora speranze e sabato faremo di tutto per vincere", ha detto Varnier . "A Palermo è stata una partita difficile, loro erano chiusi dietro, noi cercavamo la profondità e loro ce l’hanno tolta, abbiamo preso due goal evitabili, non siamo entrati con l’atteggiamento giusto. Nel secondo tempo, poi, abbiamo avuto una buona reazione e avremmo anche potuto pareggiare, abbiamo buttato via un’occasione". [...] Sputeremo sangue fino all’ultimo minuto e proveremo a vincere perché siamo convinti di poter vincere".

STAGIONE E GRUPPO - "Non credo che il problema di quest’anno sia stato la difesa, quest’anno possiamo aver peccato complessivamente nella fase difensiva ma si difende in undici, così come si attacca in undici. Ovviamente mi dispiace di non aver avuto continuità quest’anno, avrei voluto dare una mano in più, stare fuori fa male e stare fuori vedendo questa situazione fa ancora più male, ma non siamo ancora morti, ci proveremo fino alla fine", alcune delle parole riportate dal sito ufficiale della Spal.