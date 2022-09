Spal-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16.15 per il campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Spal-Venezia si sfideranno oggi, domenica 11 settembre 2022, nel big match di Serie B. Squadre in campo alle 16:15 per una gara dal sapore speciale tra due delle formazioni con maggiore potenziale in questo campionato,

Spal-Venezia, le ultime

Entrambe le formazioni hanno iniziato con qualche incertezza questo campionato. Spal a quota 5 punti in classifica, Venezia uno indietro. I padroni di casa di mister Venturato puntano alla vittoria davanti al proprio pubblico e per farlo si affideranno anche all'esperienza di La Mantia in avanti. I lagunari risponderanno con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da de Vries, Pohjanpalo e Connolly.

Probabili formazioni e dove vederla

Per la quinta giornata di Serie B si affrontano oggi, come detto, Spal e Venezia. Match in programma alle 16:15 con i tifosi e appassionati del campionato cadetto che potranno seguire l'evento in diretta e streaming.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN, Sky Sport ed Helbiz Live. Nello specifico la partita sarà trasmessa su Sky sui canali 202 e 251 (streaming su Sky Go e NOW). In live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz Live come anticipato.

Di seguito le probabili formazioni del match:

SPAL (4-3-1-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura, Trippaldelli; Proia, Esposito, Zanellato; Tunjov; Finotto, La Mantia.

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Fiordilino, Crnigoj; de Vries, Pohjanpalo, Connolly.