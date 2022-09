SPAL, Venturato: “Affronteremo il Bari con la giusta umiltà e l’entusiasmo”

Roberto Venturato , allenatore della SPAL , è intervenuto in conferenza stampa in vista del delicato match di domani contro il Bari allo Stadio San Nicola. Il tecnico ha analizzato la partita, spiegando gli ingredienti per affrontare questo tipo di sfida. Ecco le sue parole:

"Veniamo da una vittoria importante che ci ha dato consapevolezza ed entusiasmo, abbiamo lavorato con grande attenzione coscienti che siamo all’inizio della stagione e ogni gara va affrontata con la giusta umiltà e voglia. Domani andremo in una piazza calorosa, piena di tradizione e voglia di fare bene quindi dovremo essere molto bravi ad affrontare partita per partita mantenendo l’entusiasmo e la capacità di voler crescere. Il Bari ha vinto lo scorso anno il campionato di Serie C, ha un mix di giocatori esperti e giovani interessanti e si sta confermando anche in questa stagione. Esprime un certo gioco palleggiando bene e sfruttando gli spazi con ripartenze veloci, ma ce la giocheremo a viso aperto. Fedelissimi? Voglio precisare che per me erano graditi anche giocatori che c’erano, ma hanno fatto altre scelte e sono andati altrove. Noi li abbiamo sostituiti con altri che hanno caratteristiche che possano rientrare nel nostro gioco e migliorare la squadra. Abbiamo costruito una rosa consapevoli del fatto che lo scorso anno ci siamo salvati all’ultimo e che quindi dovremo alzare il livello. Sono contento del lavoro svolto dalla società e dal direttore sportivo".