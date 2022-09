Spal, Venturato: “Bravi a rimanere in partita poi meritavamo la vittoria”

Una Spal caparbia e frizzante, più bella nella ripresa, porta via un punto da Bari, campo molto insidioso e ambiente molto caldo. Nella zona mista dello Stadio “San Nicola” il mister spallino Roberto Venturato ha analizzato il 2-2: “Abbiamo commesso una ingenuità grave all'inizio della partita che ci ha messo in difficoltà ma siamo rimasti dentro la partita e il portiere pugliese ha fatto interventi importanti già nel primo tempo. Sono particolarmente soddisfatto ed orgoglioso del comportamento della squadra – ha proseguito mister Venturato – che non ha mollato e ha voluto a tutti i costi ottenere un risultato positivo. Abbiamo lasciato troppe volta la ripartenza al Bari ma con la giusta umiltà bisogna andare avanti e fare tesoro degli errori. Meritavamo anche il terzo gol alla fine per numero di occasioni create. Dobbiamo essere bravi a costruire giornata per giornata il nostro campionato continuando a lavorare con la giusta umiltà e la giusta fame. Ci deve rimanere la rabbia giusta per fare qualcosa di più già contro il Venezia. Aggiungo infine che abbiamo fatto debuttare tanti giovani e sono anche felice per questo“.