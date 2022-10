Spal, Venturato: “Col Frosinone sarà difficile. Tacopina è un valore aggiunto”

"Il Frosinone è una squadra con valori importanti, che ha deciso di proseguire con la stessa guida tecnica, ringiovanendo la rosa ed inserendo giocatori con esperienza e qualità tecniche. Ci troveremo di fronte una formazione che in questo campionato ha fatto del fattore casalingo un valore importante, quindi sarà una partita molto difficile. n settimana la squadra ha lavorato con intensità e abbiamo cercato di strutturare il lavoro in funzione di un avversario di spessore come il Frosinone. Non sarà con noi Meccariello a causa della squalifica rimediata, ma abbiamo a disposizione difensori che, nonostante la giovane età, hanno già mostrato capacità importanti. Bisogna mettere in preventivo che ci possano essere degli errori durante le partite, ma dobbiamo essere bravi a crescere nell’atteggiamento e nella mentalità e quindi, di conseguenza, nella concentrazione che fa parte non solo dell’aspetto individuale ma anche di reparto. La presenza del Presidente Tacopina per noi è sempre un valore aggiunto, perché ha una capacità straordinaria di trasferire positività e predisposizione a fare sempre il meglio e questo è un aspetto che aiuta molto tutta la squadra".