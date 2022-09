Spal, Venturato: “Como squadra forte. Pareggio che ci dà consapevolezza”

"Sono contento di aver fatto risultato contro una squadra forte come il Como, che ha giocatori di valore nonostante la posizione in classifica. Dall’altra parte sono dispiaciuto perché abbiamo iniziato la partita in un modo e poi l’abbiamo proseguita in un altro: su questo dobbiamo fare una riflessione. Ma comunque va fatto un plauso ai ragazzi per come ci hanno creduto fino alla fine senza mollare. Il fatto di aver ottenuto un punto ci aiuta ad essere maggiormente consapevoli dei nostri mezzi. Abbiamo iniziato giocando in modo semplice ma determinato, poi avremmo dovuto gestire la partita in diversamente. Dobbiamo ancora migliorare, soprattutto vedendo i primi due gol che abbiamo preso. Se vogliamo crescere, non possiamo concedere occasioni simili a una squadra come il Como. Tutte le squadre quest’anno in Serie B hanno rose di grandi qualità, dobbiamo essere bravi a commettere meno errori possibili. Ma ribadisco i complimenti ai ragazzi. Abbiamo cambiato molto, ma partiamo da una salvezza ottenuta all’ultimo: dobbiamo accettare di non essere perfetti e sfruttarlo per migliorare".